Recém-nascido é encontrado após ser sequestrado e passar mais de 6 horas desaparecido

A madrugada desta quarta-feira (01), foi de muita tensão para a família do pequeno Ravi Cunha, que foi sequestrado da Maternidade Maria Amélia Buarque de Hollanda, no Centro do Rio de Janeiro, por volta das 2h da manhã. Entretanto, para o alívio da família, o bebê foi encontrado às 8h15 por policiais da UPP do Borel, que prenderam a criminosa.

Ravi foi levado da enfermaria do hospital, no 3º andar, onde estava com a mãe, Nívea Maria, de 27 anos, e a avó paterna. No momento do sequestro, as duas estavam cochilando, e ao acordarem, perceberam que o recém nascido havia desaparecido. As duas chegaram a pensar que alguma companheira de quarto pudesse ter pego Ravi para acalmá-lo, mas logo descobriram que o menino havia sido levado.

Assim que o sumiço da criança foi detectado, a família deu início, junto ao hospital e a polícia, às buscas por Ravi. Nas câmeras de segurança, uma mulher desconhecida foi identificada andando pelos corredores da maternidade com uma bolsa grande, uma mochila pequena e uma sacola, e as suspeitas eram de que essa mesma mulher teria sequestrado o bebê e saído do hospital com o menino em uma bolsa.

Segundo funcionários do hospital, a suspeita é de que a mulher tenha entrado por uma varanda da unidade de saúde para ter acesso ao quarto, onde, além de Nívea, a sogra e Ravi, outras quatro crianças recém-nascidas e suas mães também dormiam.

Após uma denúncia anônima, agentes do Comando de Polícia Pacificadora do Borel, prenderam a suspeita, identificada como Cauane Malaquias da Costa, de 19 anos, dentro de casa, no Morro do Borel, onde estava com o bebê. Um vizinho teria avisado aos policiais da UPP sobre o paradeiro da criminosa.

Cauane foi presa e Ravi foi resgatado e devolvido à família.