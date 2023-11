Homem é preso por furto a estabelecimento comercial em Niterói

Um homem de 31 anos foi preso por policiais do Segurança Presente de Niterói na noite desta terça-feira (31), por suspeita de furto a dois estabelecimentos comerciais, no bairro São Francisco, em Niterói. Os policiais foram acionados por meio de uma testemunha, com a denúncia de que um homem havia furtado variados produtos e colocado dentro de um carrinho de reciclagem.



Os policiais chegaram rapidamente ao local, e conseguiram deter o suspeito, que estava com uma faca e variados produtos de origem desconhecida na Avenida Rui Barbosa.

Questionado, ele confessou o furto de parte dos produtos. Outros ele teria informado ter ganhado de uma senhora que não foi encontrada.

Gerentes de dois estabelecimentos da região compareceram a delegacia para prestar depoimento sobre os furtos.

O acusado foi apresentado na 79ª Delegacia de Polícia (Jurujuba) onde foi autuado pelo crime de furto e permaneceu preso. Com ele, a polícia apreendeu balas finis, papel higiênico e lâmpadas.