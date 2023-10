Agentes da Operação Foco Divisas apreendem bananas de dinamite em rodovia no Norte do Rio

Agentes da Operação Foco Divisas apreenderam, neste sábado (28), cerca de 260 bananas de dinamites na BR-101, na altura de Campos dos Goytacazes, no Norte do Rio. O material explosivo foi encontrado em um caminhão que saiu de Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo. O motorista do veículo foi detido e liberado após prestar depoimento.



A apreensão foi realizada após os agentes, que realizavam uma ação de rotina, no Posto de Controle de Fiscalização de Mato Verde, no bairro Morro do Coco, desconfiaram do volume de chapas de granito que estavam sendo carregadas e optarem por realizar uma busca mais detalhada no veículo.

Os explosivos foram encontrados em 13 caixas. O motorista teria alegado que a carga seria entregue no Paraná, mas não informou de onde os explosivos vieram.

O caso foi registrado na 146ª DP (Guarus). O material foi apreendido e o motorista autuado por fabricação, fornecimento ou transporte de explosivos sem licença da autoridade responsável.