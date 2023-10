Disque Denúncia pede informações sobre três suspeitos de praticar golpe da pirâmide com criptomoedas em Campos do Goytacazes, no Norte Fluminense

O Disque Denúncia divulga, neste domingo (29), um cartaz para ajudar a 134ª DP (Campos dos Goytacazes), que instaurou o inquérito e ao Ministério Público do Rio de Janeiro/Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (GAECO/MPRJ), a fim de obter informações que levem às prisões de Ana Cláudia Carvalho Contildes, de 39 anos, Gilson André Braga dos Santos, de 42 anos e Ana Paula Contildes Marinho, de 21 anos.

Eles são acusados de fazer parte de uma organização criminosa voltada para a prática de estelionato através de criptomoedas, as chamadas pirâmides financeiras, que atua em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense.

Na última quarta-feira (25), o GAECO, em ação conjunta com a 134ª DP, deflagrou a operação 'Príncipe do BitCoin', para prender integrantes da organização criminosa. De acordo com as investigações, a quadrilha agia desde o ano de 2016, aplicando golpes envolvendo investimentos no mercado financeiro. O grupo aplicava os golpes por meio da A.C Consultoria e Gerenciamento Eireli e fizeram mais de 43 vítimas, com a promessa de retorno altíssimo e fixo para o investimento aplicado. Investigações do GAECO/MPRJ também revelaram que uma outra empresa, a Gayky Cursos Ltda, foi criada pelos mesmos criminosos para dar continuidade ao esquema.

Neste sábado (28), Gilson Ramos Vianna, foi preso por policias penais da subsecretária de Inteligência da Seap/RJ, agentes do Grupo de Apoio aos Promotores de Justiça e da Coordenadoria de Segurança e Inteligência do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ). Segundo as investigações, Gilson integrava a área de tecnologia da informação da organização criminosa. Ele atuava simulando contas e fazendo a captação de clientes que seriam vítimas do crime.

Gilson André, Ana Paula e Ana Claudia, foram indiciados pelos MPRJ, e tiveram seus mandados de prisão expedidos pela 2ª Vara Criminal de Campos de Goytacazes.

Quem tiver informações sobre a localização de Ana Claudia, Ana Paula e Gilson André, denuncie de forma anônima, ao Disque Denúncia:

Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177

Aplicativo: Disque Denúncia RJ