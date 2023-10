Casal é preso por atear fogo e provocar morte de idoso suspeito de abuso sexual

Em Paraíba do Sul, no interior do estado do Rio de Janeiro, a polícia da 107ª DP (Paraíba do Sul), em colaboração com militares, deteve um homem e uma mulher sob a acusação de homicídio. De acordo com as investigações, o casal é suspeito de incendiar a casa de um idoso, o que levou ao seu falecimento horas depois. As prisões ocorreram na última sexta-feira (27).

Os fatos que levaram ao crime tiveram início na noite do dia 17, quando mães de três crianças que residiam nas proximidades do homem denunciaram à delegacia que ele havia supostamente abusado sexualmente das meninas. Conforme registros da Polícia Civil, na ocasião, as autoridades orientaram as denunciantes a não manter contato com o idoso e a aguardar o resultado das investigações em andamento.

Leia também:

➢ Justiça mantém traficante Rogério 157 em presídio federal

➢ Médico é procurado pela polícia após acusação de estupro

Dois dias após a denúncia do abuso sexual, um casal teria incendiado a residência do idoso enquanto ele dormia. Como resultado das queimaduras sofridas, o idoso veio a falecer horas depois no hospital. As investigações indicam que o casal teria agido movido por um desejo de vingança.

Após informações de inteligência e monitoramento, os agentes conduziram buscas e efetuaram a prisão do homem e da mulher no bairro Eldorado, em Paraíba do Sul. Durante a ação, foi apreendido um balde que supostamente foi utilizado para espalhar gasolina na casa da vítima.

Ambos os suspeitos tiveram cumpridos mandados de prisão temporária. As identidades dos envolvidos não foram divulgadas.