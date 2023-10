Fuga de traficantes da Maré para Niterói tem sido monitorada pela polícia

Após receber denúncias anônimas de moradores de Santa Bárbara, em Niterói, sobre atividades suspeitas na região, a Polícia Militar mobilizou reforços e aumentou a presença policial no bairro, inclusive deslocando um veículo blindado. O patrulhamento intensivo está em vigor há aproximadamente uma semana.

De acordo com informações, a situação chamou a atenção após a chegada de 300 agentes da Força Nacional ao Rio de Janeiro, a fim de oferecer apoio às forças de segurança estaduais por um período indefinido. Os policiais federais estão encarregados de vigiar as entradas do Complexo da Maré, que é controlado pela mesma facção criminosa atuante em Santa Bárbara.

Neste mês, o Disque Denúncia recebeu três chamadas que indicavam que traficantes do Parque União, localizado na Maré, teriam se deslocado para a Zona Norte de Niterói. Paralelamente, a Polícia Civil informou que está monitorando de forma contínua as atividades de grupos criminosos na região e realizando diligências para identificar e responsabilizar legalmente todos os envolvidos.

A população de Santa Bárbara vive atualmente com um clima de apreensão e preocupação devido a essa movimentação incomum. O bairro já enfrentava problemas de roubos e assaltos, e a situação atual intensificou a sensação de insegurança. Relatos indicam que serviços como a internet estão sendo controlados por grupos que seguem práticas semelhantes às milícias que operam na capital fluminense.