Mulher presa por matar idosa no Pechincha era 'filha de consideração' da vítima

Imagens registraram o momento do assassinato - Foto: Reprodução

A Polícia Civil prendeu na última quarta-feira (25) Renata Barbieri Uliana, de 39 anos, suspeita de envolvimento no homicídio de Sheila Macedo da Silva, de 65 anos, morta a tiros na frente de casa, no bairro Pechincha, na Zona Oeste do Rio. Segundo informações preliminares, Renata era tida como filha de consideração da vítima.

De acordo com as investigações, a suspeita fez compras e contraiu um empréstimo consignado de R$ 50 mil utilizando dados do cartão de Sheila.Em seguida, o valor foi transferido para uma conta pessoal de Renata.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que cumpriu um mandado de prisão temporária contra Renata. Ela foi encontrada na comunidade Santa Maria, em Taquara, e negou participação no crime.

Sheila foi morta a tiros na terça-feira da semana passada (17) por criminosos em um carro branco, na Rua Mirataia. Uma câmera de segurança flagrou o momento exato em que o veículo se aproxima da idosa, que estava em frente ao prédio onde morava. A gravação mostra um dos integrantes atirando e, em seguida, a vítima caída.