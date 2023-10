Acusados de liderar tráfico de drogas em Volta Redonda são presos

Policiais militares do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), lotados no 28º BPM (Angra dos Reis), com informações passadas pelo Disque Denúncia (2253-1177), prenderam na tarde desta terça-feira (24), na Avenida Waldir Sobreira Pires, no Retiro, em Volta Redonda, no Sul Fluminense, os acusados e foragidos da Justiça, Wesley da Silva Nascimento, vulgo Lelei, de 26 anos e Luiz Carlos Vieira Filho, vulgo Kim, de 26. Eles seriam as principais lideranças do tráfico de drogas e ligados a organização criminosa Terceiro Comando Puro (TCP), que atua no bairro Ilha Parque, em Volta Redonda.



Com eles, foram apreendidos os seguintes materiais: 1 pistola 9mm marca Ramon – numeração suprimida, 1 carregador com 15 munições intactas, 1 pistola 9mm Taurus PT 24/7 - numeração suprimida, 1 carregador com 16 munições intactas, 85 pinos de cocaína – 40,8g, 2 rádios comunicadores, 3 bases de rádio, 1 gandola do EB, 1 touca ninja, 1 balança de precisão, material de endolação, 2 celulares e 2 cordões dourados.



Os dois criminosos, se encontravam na condição de Evadidos do Sistema Penitenciários. Sendo Wesley com cinco anotações criminais pelos crimes de tráfico de drogas, associação, homicídio e porte ilegal de armas, e Luiz Carlos, quatro anotações por tráfico de drogas, associação e homicídio.



Diante dos fatos, os dois presos e material apreendido, foram levados para a 93ª DP (Volta Redonda), onde foram tomadas as medidas cabíveis sobre o caso e cumprido os mandados de prisão. Os presos foram encaminhados para Cadeia Pública Franz de Castro Holzwarth (SEAP/RJ), onde ficaram acautelados à disposição da Justiça.

Quem tiver informações sobre localização de foragidos da Justiça, denuncie de forma anônima, ao Disque Denúncia:



Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177



WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia Rj