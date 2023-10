Forças de segurança fazem operação após ataques na Zona Oeste do Rio

Ação tem como objetivo prender líder da milícia no Rio - Foto: Rafael Wallace/Governo do Rio

As forças de segurança do Rio de Janeiro fazem uma operação conjunta na Zona Oeste da capital, na manhã desta terça-feira (24), com o objetivo de encontrar e capturar o miliciano Luís Antônio da Silva Braga, o Zinho, apontado como chefe da maior milícia do estado.

A ação acontece após uma série de ataques a ônibus, e até a um trem, realizada por criminosos, nessa segunda-feira (23), em represália à morte do sobrinho de Zinho, Matheus da Silva Rezende, de 25 anos, conhecido como Faustão, o segundo na hierarquia da milícia que atua na Zona Oeste do Rio.

Leia também:

Dezenas de ônibus são incendiados no Rio em represália à morte de miliciano

Após ataques a ônibus, moradores relatam caos na zona oeste do Rio

Trens e ônibus tentam normalizar operação na zona oeste do Rio

Na operação, as polícias Civil e Militar percorrem ruas dos bairros de Santa Cruz, Guaratiba e Campo Grande, todos na Zona Oeste, e também visam evitar que outros ônibus sejam incendiados. A segurança da população também é um dos objetivos da ação.

Pelo menos 12 suspeitos foram presos após os ataques de ontem (23) a pelo menos 35 ônibus e a um vagão da Supervia. O governador Cláudio Castro (PL) classificou os atos como "terroristas" e afirmou que caçará os 3 chefões do crime: Zinho, Tandera e Abelha.