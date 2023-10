Corpo de subtenente morto em Itaboraí é sepultado em SG

O subtenente Ronaldo Alves da Conceição, morto a tiros, no final da manhã da última quarta-feira (18), em Aldeia da Prata, Itaboraí, foi enterrado na manhã desta sexta-feira (20), no Cemitério Parque Nicteroy, em Vista Alegre, São Gonçalo.

Cerca de 100 pessoas acompanhar a cerimônia fúnebre e se despediram do policial, que deixou duas filhas. O pai da vítima recebeu das mãos do comandante do 35° BPM (Itaboraí) uma bandeira do Brasil. Assim como no dia do crime, ele preferiu não falar sobre o ocorrido.

Leia também:

➢ Sub-tenente da PM é morto em Aldeia da Prata, Itaboraí

➢ Polícia Civil do Rio apreende oito das 21 metralhadoras que haviam sido furtadas em SP

Amigos, familiares e colegas de corporação lamentaram a morte do servidor e, um deles, destacou o fato de que agora nada vai mudar o que já aconteceu.

"Falar mais o que? Nada vai trazer ele de volta. Nada vai fazer ele voltar a viver. Agora é levantar a cabeça e tentar seguir", destacou o familiar.