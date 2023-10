Casal que transportava munições para traficantes é preso no RJ

Policiais civis da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme), em conjunto com policiais rodoviários federais, prenderam em flagrante, ontem (20), um casal que transportava munições trazidas de Foz do Iguaçu, no Paraná, para traficantes do Rio de Janeiro. Eles foram capturados na altura do município de Seropédica, após ação integrada de inteligência.

De acordo com os agentes, após troca de informações de inteligência nos últimos dias, foi realizada abordagem no veículo dos autores. Cães farejadores indicaram a presença de munições de arma de fogo dentro do pneu estepe.

Após a abertura do pneu, foram encontradas oitocentos e quinze munições traçantes para fuzil, calibre 7,62. Os presos foram autuados em flagrante pelo crime de porte ilegal de munição de uso restrito.