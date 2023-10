Guarda Municipal apreende menor em São Gonçalo

Uma equipe da Guarda Municipal apreendeu, no Centro de São Gonçalo, um menor acusado de furto por comerciantes. Ele foi localizado nas imediações da comunidade Menino de Deus, na noite da última sexta-feira (19), depois que uma lojista abordou os agentes, mostrou um vídeo da ação criminosa e denunciou o menor.

No vídeo, é possível ver o menor e outra pessoa invadindo o comércio da denunciante e levando o dinheiro do cofre. Com as características do acusado e a informação de onde ele estaria, os agentes conseguiram localizá-lo.

De acordo com o comandante da Guarda Municipal, Ewerton Mendes, o menor já era bastante conhecido pelos comerciantes da região por invadir os estabelecimentos.

“Já havia diversas denúncias, inclusive tinha um mandado de busca e apreensão contra esse menor, que foi descoberto ao chegar na delegacia. Nossa equipe segue trabalhando auxiliando os policiais militares na segurança da nossa cidade”, disse.

O menor foi encaminhado para a 73 DP, onde ficou sob custódia.