Filho de Martinho da Vila afirma ter sido vítima de racismo em Vitória

Tunico estava passeando com a esposa e o porco de estimação do casal quando tudo aconteceu - Foto: Divulgação/ Instagram

O filho do sambista Martinho da Vila, Tunico da Vila, foi às redes sociais na última sexta-feira (20), e revelou ter sido vítima de racismo. O caso aconteceu quando ele e sua esposa passeavam na Rua da Lama, em Vitória, no Espírito Santo, com o porco de estimação do casal, Soba.

Em vídeos compartilhados em seu perfil do Instagram, Tunico explicou como tudo aconteceu. De acordo com o cantor, após uma discussão, um vendedor de bebidas disse a ele para “voltar para favela porque lá era seu lugar”.

"Eu, Tunico da Vila, negro e brasileiro, acabei de sofrer racismo aqui na Rua da Lama por um idiota que falou ‘volta para favela’. Ele já tinha sido grosso com a minha esposa e foi gritar com ela, eu intervi e falei pra ele sair e ele falou: ‘volta pra favela, lá é seu lugar’. E o pior, ele é pardo", contou.

O cantor acionou a Polícia Militar, e em suas redes sociais, agradeceu o trabalho dos policiais. "Eu tô aqui agradecendo a polícia, que veio aqui, pegou todos os dados, não agridam, chamem a polícia porque a polícia é obrigada a fazer o papel dela, como fez aqui. Racistas não passarão", ressaltou Tunico.

Ele afirmou também que irá a delegacia neste sábado (21), para registrar a denúncia de injúria racial contra o homem. "Tenho vídeos e testemunhas, mas isso somente na delegacia. Racismo é crime inafiançável e injúria racial dá problema. Agradeço a compreensão dos PMs que me atenderam e agora tenho que me cuidar, mas amanhã estarei na Polícia Civil", finalizou.