Funkeiro é preso no Rio por envolvimento com facção criminosa

Policiais civis da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco), da Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (DC-Polinter) e da Subsecretaria de Inteligência, em ação conjunta com a Polícia Civil do Ceará, prenderam um cantor de funk, conhecido como "MC PQD", que integra e promove uma facção criminosa. A captura, realizada em Olaria, Zona Norte do Rio, na madrugada deste sábado (21), é resultado de uma investigação da instituição cearense.

De acordo com as investigações conduzidas pela Draco do Ceará, ele publicava vídeos em suas redes sociais fazendo apologia ao crime, utilizando armas longas, colete balísticos e símbolos associados a um grupo criminoso com atuação nas duas unidades da federação, entre outras.

Em um site, compartilhou um áudio saudando chefes do grupo com atuação no estado cearense, além de cantar músicas que também faziam referências à essa organização criminosa. Com isso, um mandado de prisão preventiva foi solicitado.

Após troca de informações entre as Polícias do Ceará e do Rio de Janeiro, o cantor foi localizado e preso quando estava a caminho de um baile funk, onde iria se apresentar. As equipes interceptaram o veículo do suspeito e realizaram a abordagem.

O automóvel e o celular do investigado também foram apreendidos.