Trio é detido por invadir residência e fazer reféns em Niterói

Três homens foram detidos, nesta quinta-feira (19), após terem invadido uma residência e feito uma família refém em Niterói.

Os criminosos abordaram os cinco moradores do local, com o intuito de roubar os pertences da família. As vítimas foram amarradas enquanto os ladrões pegavam os objetos.

Os homens até tentaram fugir, porém, um deles foi abordado por guardas municipais, que acionaram agentes do Segurança Presente. Ele foi preso em flagrante.

Leia também

➢ Homem é detido por furtar geladeira dentro de uma residência em Carmo

➢ Polícia Civil do Rio apreende oito das 21 metralhadoras que haviam sido furtadas em SP

Os outros dois, que inicialmente conseguiram fugir, foram perseguidos pelas ruas do bairro de Icaraí. Eles entraram em um ônibus para escapar dos policiais, mas foram capturados.