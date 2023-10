Polícia Civil do Rio apreende oito das 21 metralhadoras que haviam sido furtadas em SP

Agentes da Polícia Civil apreenderam, nesta quinta feira (19), oito das 21 metralhadoras furtadas do Exército em São Paulo. A interceptação ocorreu na comunidade da Gardênia Azul, na Zona Oeste do Rio.

A Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), da Polícia Civil do Rio, apreendeu quatro metralhadoras ponto 50 e outras 4 MAGs, calibre 7,62.

Entretanto, ainda existem 13 armas desaparecidas: 7 ponto 50, que possuem capacidade de derrubar aeronaves, e 6 MAGs, usada para combate.

Leia também

➢ CPI da Alerj aponta falhas na identificação de pessoas em delegacia de Niterói

➢ Corpo de mulher queimada viva pela amiga é sepultado em SG

A Polícia Civil interceptou um vídeo na última quarta-feira (18), que mostrava criminosos oferecendo quatro dessas armas para traficantes do Comando Vermelho (CV).

A Polícia Civil do Rio, apreendeu quatro metralhadoras ponto 50 e outras 4 MAGs, calibre 7,62. | Foto: Divulgação/ Reprodução

Os agentes obtiveram informações de que parte desse arsenal, realmente havia sido comprado, após ter sido oferecido em quatro favelas dominadas pelo Comando Vermelho: Nova Holanda, no Complexo da Maré; Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha; Rocinha e Cidade de Deus. As armas, provavelmente, seriam utilizadas na disputa entre facções na região de Jacarepaguá.

Os policiais da DRE receberam informações que a carga estava sendo movimentada, da Favela da Rocinha, em São Conrado, para a Gardênia Azul. O carro foi monitorado até chegar na comunidade em Jacarepaguá, quando cerca de 20 agentes da DRE e da Polinter, entraram na comunidade.

As armas foram recuperadas dentro de um veículo na comunidade. O carro era roubado, e também foi apreendido.