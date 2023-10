Homem é executado em Monjolos, São Gonçalo

Um homem, já identificado, com 24 anos, foi executado à tiros, no início da tarde desta sexta-feira (20), na Rua Eurico Pinto Correa, no Monjolos, São Gonçalo.

De acordo com informações, criminosos teriam 'invadido' uma boca de fumo, e atirado contra criminosos. Um homem foi atingido e acabou morrendo no local.

Policiais militares foram acionados ao local e preservou a cena até a chegada dos agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo.

Os agentes da DH realizaram perícia inicial e registraram o caso. O corpo do jovem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), de Tribobó, em São Gonçalo.