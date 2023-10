PM prende 3 e faz apreensão de pistolas e drogas em comunidade de São Gonçalo

Policiais do 7ºBPM (São Gonçalo) prenderam três acusados de tráfico e apreenderam duas pistolas, cinco radiotransmissores e drogas, durante operação realizada no Bairro Almerinda, em SG, na tarde dessa quinta-feira (19).

De acordo com o comando da unidade, os agentes realizavam um patrulhamento com o objetivo de coibir os roubos de veículos e cargas na região. Com os presos, os agentes apreenderam duas pistolas, cinco rádios transmissores e grande quantidade de material entorpecente. Os presos foram encaminhados para a 74ª DP (Alcântara), onde o caso foi registrado.



