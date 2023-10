Assaltante é preso em flagrante no Centro do Rio

Um homem de 35 anos foi preso, na manhã desta segunda-feira (17), acusado de roubar um telefone celular e um cartão de Riocard na Rua do Russel, no Centro do Rio. Guardas municipais o prenderam em flagrante.

Segundo a Guarda Municipal, a vítima, uma mulher de 35 anos, relatou para os agentes que foi abordada pelo acusado com uma faca quando estava no ponto de ônibus. O homem levou seus pertencentes, dentre eles um telefone e um cartão de Riocard, que seria utilizado para pagar a passagem.

A mulher avistou o homem quando estava indo em direção a delegacia para registrar a ocorrência, na altura do Hotel Glória. Os guardas detiveram o homem, e recuperaram os pertences da vítima.

O criminoso já tinha 17 passagens pela polícia, sendo encaminhado para a 9°DP (Catete), onde o caso foi registrado.