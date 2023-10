Mulher é baleada em São Gonçalo; ex de namorado é acusada

Uma mulher de 33 anos foi atingida por um tiro no braço durante a última sexta-feira (13), em São Gonçalo. O disparo teria sido efetuado pela ex-companheira de seu namorado, de acordo com informações relatadas à Polícia Militar.

Os policiais do 7° BPM (São Gonçalo) informaram que foram acionados para o caso depois que a vítima deu entrada no Pronto Socorro Municipal, no Zé Garoto. Ela teria sido socorrida por uma amiga. Ainda não há informações a respeito das circunstâncias do disparo.

Da unidade de saúde, a mulher foi levada para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê. Apesar do ferimento, a vítima já teve seu quadro de saúde estabilizado e foi liberada para casa. Sua identidade não foi divulgada. A 74ª DP (Alcântara) registrou o caso e está investigando a autoria do disparo.