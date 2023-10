Homem é detido após agredir companheira durante show em Maricá

Um homem acusado de agredir a própria companheira durante um show do Festival de Rock da Barra de Maricá foi preso na noite deste sábado (14). Ele teria desferido um soco no rosto da mulher após se desentender com ela no local.

O suspeito foi capturado por agentes da Guarda Municipal que patrulhavam a apresentação por volta das 23h. Os guardas teriam visto a discussão e flagrado o momento em que o homem iniciou as agressões.

A vítima foi acompanhada até uma unidade do Instituto Médico Legal (IML) para realizar o exame de corpo de delito, enquanto seu companheiro foi levado pelos guardas até a 82ª DP (Maricá), no centro da cidade. De lá, ele foi encaminhado para a 76ª DP (Niterói), Central de Flagrantes da região.