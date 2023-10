Homem é preso com drogas sintéticas no Aeroporto do Galeão

Um mexicano foi preso em flagrante na manhã desta segunda-feira (9), com quatro quilos de metanfetamina (uma droga sintética), durante operação conjunta da Polícia Federal com a Receita Federal, no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, o Galeão.

O preso, de 19 anos, havia chegado ao Galeão em um voo proveniente da cidade do Panamá, onde fez escala após desembarcar de Guadalajara, sua cidade natal, no México.

A Polícia Federal não soube informar qual seria o destino da droga. O material entorpecente estava escondido em um fundo falso da bagagem do passageiro.



Policiais lotados na Delegacia Especial da Polícia Federal no Aeroporto Internacional do Galeão (DEAIN), localizaram a droga após uma inspeção de rotina.

O preso, que não teve a identidade revelada, foi encaminhado ao sistema prisional do estado. Ele irá responder pelo crime de tráfico internacional de drogas, cuja pena pode chegar a até 15 anos de prisão.