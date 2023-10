Loja de Salgados é invadida e furtada em Icaraí, Niterói

Na madrugada desta sexta-feira (06), três criminosos arrombaram e furtaram a loja Fátima Salgados, em Icaraí. O crime aconteceu por volta das 3h30. Os suspeitos levaram o dinheiro que encontraram no caixa, celular e refrigerante.

Conforme os registros das imagens de segurança do comércio, os três homens chegaram no local por volta das 3h30, dois deles ficaram no lado de fora da loja, enquanto um forçou a porta do comércio para abrir, quando viu que não estava abrindo, o suspeito pegou um objeto semelhante a uma barra de ferro e atirou contra a porta de vidro. Em seguida, o alarme disparou.

Desde 2019, é a primeira vez que o fato acontece na unidade de Icaraí | Foto: Arquivo pessoal

Leia mais:

➢ Chuva destrói instalações de prédio recém inaugurado da UFF

➢ Temporal e ventos causam destruição e alagamentos em Niterói e SG



Segundo a empresária Maria de Fátima de Lavor, de 55 anos, o suspeito estava visivelmente agitado nas imagens. No furto, foram levados o dinheiro do caixa, ainda não contabilizado, um aparelho celular e refrigerante.

Nos registros, o criminoso parecia agitado | Foto: Arquivo pessoal

Em seguida, os criminosos fugiram. Toda a ação durou cerca de três minutos após o disparo do alarme. A empresária conta que em quatro anos de comércio, foi a primeira vez que isso aconteceu na unidade de Icaraí.

Foram levados dinheiro, o aparelho celular do comércio e refrigerantes | Foto: Arquivo pessoal

O caso foi registrado na 77ª DP (Icaraí). Até o momento, os autores do crime ainda não foram identificados.