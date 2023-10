Homens assaltam estabelecimento no BarraShopping, e acabam presos

Três suspeitos foram presos em flagrante após roubarem um restaurante dentro do BarraShopping, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, na tarde desta sexta-feira (6).

Segundo policiais, os homens teriam assaltado a Galeteria Continental por volta das 14h. Os criminosos foram detidos por agentes do programa Barra Presente.

Os acusados teriam tentado fugir, porém foram perseguidos pelos policiais, sendo alcançados na altura da Curva Chico Anysio, em Jacarepaguá. Os criminosos chegaram a atirar contra os agentes.

No primeiro momento, dois homens haviam sido presos e um terceiro detido para averiguar se estava envolvido no crime. Mais tarde, de acordo com o Segurança Presente, foi confirmado o envolvimento do terceiro suspeito.



Os criminosos foram encaminhados à 16ª DP (Barra da Tijuca). Com eles foram apreendidos um revólver e R$ 2.750,00 em espécie.