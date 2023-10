Homem em situação de rua é preso por assediar estudante no Rio

Um homem em situação de rua foi preso na quinta-feira (5) por assediar uma estudante no Méier, na Zona Norte do Rio. Na última quarta (4), o suspeito, de 49 anos, teria mostrado as partes íntimas para a jovem.

Guardas da 15ª Inspetoria (Méier) flagraram um grupo de estudantes que estava ameaçando agredir um homem em situação de rua. Ao impedir as agressões, os agentes constataram que, no dia anterior, ele havia praticado um ato obsceno contra uma aluna, mostrando a genitália.

O suspeito foi conduzido à 23ª DP (Méier), onde o caso foi registrado. Na delegacia, os policiais verificaram que o homem tinha uma anotação criminal por uma ocorrência semelhante.

