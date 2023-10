Preso envolvido em tentativa de homicídio em São Gonçalo

De acordo com os policiais, o acusado se escondia na comunidade Nova Holanda, no Complexo da Maré, na Zona Norte. - Foto: Divulgação

Policiais civis da 71ª DP (Itaboraí) prenderam um homem acusado de tentativa de homicídio. Ele foi capturado no município de São Gonçalo, após monitoramento e um trabalho de inteligência.



Segundo as investigações, o criminoso possui envolvimento com o tráfico de drogas em vários municípios do estado, agindo de forma violenta. Ainda de acordo com os policiais, o acusado se escondia na comunidade Nova Holanda, no Complexo da Maré, na Zona Norte.

Contra ele foi cumprido mandado de prisão expedido pela Justiça.