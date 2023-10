SEOP prende três flanelinhas por exercício ilegal do ofício

Agentes da Gerência de Fiscalização de Estacionamento e Reboque, da Secretaria de Ordem Pública, prenderam nesta quinta-feira (5), três guardadores irregulares de carros que, além de realizarem exercício ilegal da profissão, retiravam placas de proibido estacionar da Praça Quatro de Julho e Avenida Presidente Wilson, no Centro da cidade. Os flanelinhas estavam sendo monitorados pelos agentes municipais há alguns dias e hoje foram capturados. Com eles, foi apreendido um rádio comunicador. A ocorrência foi encaminhada para a 9ª DP, no Catete, onde o crime foi registrado como dano ao patrimônio e exercício ilegal da profissão.

Em outra ocorrência da SEOP, desta vez com as equipes que atuam nas ações de ordenamento urbano e desobstrução de área pública, especialmente em locais com grande quantidade de pessoas em situação de rua e usuários de drogas, foram apreendidos 50 metros de fios de fibra ótica na Avenida Erasmo Braga, no Centro. O material estava escondido e ninguém foi conduzido para a delegacia.

"A Secretaria de Ordem Pública segue realizando ações que focam no ordenamento da cidade, preservação ao patrimônio público e auxiliando na segurança da população. Não podemos admitir essa cobrança ilegal de estacionamento nas ruas e ainda mais em local proibido. Também estamos realizando ações para combater os furtos de fios e cabos na cidade, pois prejudica a rotina do cidadão. Não vamos parar as nossas ações e os envolvidos precisam responder pelos seus atos", enfatizou o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.