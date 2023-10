Deputado Guilherme Delaroli troca tiros com suspeitos em Itaboraí

O deputado estadual Guilherme Delaroli (PL) trocou tiros com seis suspeitos na noite da última quarta-feira (04), no clube AIPERJ, no bairro Outeiro, em Itaboraí. Ele estava acompanhado dos filhos quando o fato aconteceu.

Os suspeitos invadiram o local no momento em que o parlamentar junto dos seguranças, sacaram a arma e deram início a uma troca de tiros contra o acusado. O confronto não deixou feridos.

Após o tiroteio, os seis criminosos fugiram em direção ao bairro Bela Vista. O caso foi registrado na 71ª DP (Itaboraí), diligências estão em andamento para localizar os autores dos disparos.