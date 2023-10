Homem é conduzido para a delegacia após furto no Pé Pequeno, Niterói

Um homem de 37 anos acusado de furtar uma casa no bairro do Pé Pequeno, em Niterói, na última madrugada (4), foi conduzido à delegacia após ser localizado por agentes do Segurança Presente em Icaraí, no início da noite desta quarta-feira (4).

O suspeito foi encontrado após os policiais serem informados do furto à casa localizada na Rua Itaocara. A ação foi registrada por câmeras de segurança da residência.

Após ser localizado, o acusado foi conduzido à 77ª DP (Icaraí). Mesmo o homem estando em condicional com utilização de tornozeleira eletrônica, reconhecimento da vítima e registro do roubo por câmeras de segurança, o suspeito foi apenas ouvido e liberado por não haver flagrante.

O acusado já tem passagem pela polícia por furto e roubo majorado.