Câmeras de reconhecimento facial serão instaladas nas ruas do Complexo da Maré, com auxílio de agentes da Força Nacional. Além disso, os agentes vão ser responsáveis por vigiar as entradas do Complexo e auxiliar homens das polícias Civil e Militar, que farão incursões diárias no conjunto de favelas.

A informação foi divulgada após reunião do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, junto com os representantes das forças de segurança do estado, na última sexta-feira (29), onde foram alinhados detalhes sobre a intervenção federal na Maré.

Também ficou definido que 200 agentes da Força Nacional serão disponibilizados para participar da megaoperação, que acontecerá em parceria do governo fluminense e o governo federal, junto ao Ministério da Justiça.



A ação conjunta faz parte do Programa Nacional de Enfrentamento às Organizações Criminosas. Na manhã desta segunda-feira (02), o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, fez o lançamento do programa e afirmou que será feito um investimento de R$900 milhões, entre 2023 e 2026.