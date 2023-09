Três ficam feridos com granada jogada em ônibus na Av. Brasil

Um homem está em estado grave após a explosão de uma granada caseira lançada dentro de um ônibus durante um arrastão na Avenida Brasil, na altura de Barros Filho, na Zona Norte do Rio, na noite dessa quarta-feira (27). Outros dois passageiros também ficaram feridos.

De acordo com testemunhas, pelo menos cinco bandidos encapuzados e armados teriam colocado pneus na Avenida Brasil a fim de parar o trânsito e fazer um arrastão. Após terem roubado motoristas de carros, os suspeitos renderam o motorista de um ônibus da linha 771 e assaltaram os passageiros. Na fuga, os criminosos jogaram uma granada, que acabou explodindo dentro do coletivo.

Moradores comentam que o ataque ao ônibus teria sido organizado por bandidos do Gogó do Chapadão com o objetivo de culpar criminosos do Complexo da Pedreira. Há uma disputa pelo controle do tráfico de drogas há cerca de uma semana entre os dois grupos rivais. A ação seria para distrair e atrair a polícia para a área do arrastão, facilitando a guerra entre as facções.

O passageiro ferido gravemente foi socorrido por bombeiros para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, na Zona Oeste do Rio. Os outros dois feridos, um homem e uma mulher, também foram levados para o Albert Schweitzer.



Em nota à imprensa, o Sindicato das Empresas de Ônibus da Cidade do Rio de Janeiro – Rio Ônibus lamentou profundamente o ocorrido e reforçou o apelo para que as autoridades competentes tomem as devidas providências com urgência.

“O setor que sofria com ônibus incendiados por criminosos agora é alvo de granada. Passageiros e rodoviários perderam o direito de ir e vir na cidade do Rio de Janeiro. Diariamente, a inação do Estado sobre questões de Segurança Pública é escancarada por episódios de violência extrema. O crime e o medo, infelizmente, viraram rotina, assim como as vítimas têm virado estatística", comunicou.