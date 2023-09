MPF refaz pedido de prisão de agentes da PRF envolvidos na morte de Heloísa

Heloisa morreu no dia 16 de setembro, 9 dias após ser baleada na cabeça durante abordagem da PRF - Foto: Reprodução

O Ministério Público Federal (MPF) fez um novo pedido à Justiça pela prisão dos três agentes da PRF envolvidos na morte da menina Heloísa dos Santos Silva, de três anos. Os promotores afirmam que é preciso que os policiais fiquem presos pelas investigações e pela ordem pública.



Heloisa morreu no dia 16 de setembro, 9 dias após ser atingida. Ela estava internada no Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias. A criança foi baleada na cabeça em uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal no Arco Metropolitano, na altura de Seropédica, na Baixada Fluminense.

Um primeiro pedido de prisão dos agentes foi negado pela Justiça, no dia 18 de setembro. O MPF quer a prisão de Fabiano Menacho Pereira, que admitiu em depoimento ser o responsável pelos disparos, Matheus Domicioli Soares Viegas Pinheiro e Wesley Santos da Silva.



Mesmo com a negativa, a Justiça determinou que os agentes usem tornozeleira, entreguem as armas pessoais e fiquem afastados das funções.