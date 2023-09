Saiba porque 'Rabicó do Salgueiro' também foi um dos alvos da 'Operação Pontual' em SG (vídeo)

O nome Antônio Hlário Ferreira, de 59 anos, passa despercebido e pode soar como mais um entre os cerca de 900 mil moradores de São Gonçalo, segundo o último Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgado em 2022. Mas o apelido Rabicó, extraído de um personagem de histórias infantis, faz toda a diferença e resume, de forma simples, porque ele é tão conhecido na região, só que de forma nada 'louvável', com frequentes aparições de imagens e informações no cotidiano policial no Estado do Rio.

Na última segunda-feira (25), Rabicó, que está foragido da Justiça desde 2021 e figura como uma das mais procuradas lideranças do tráfico de drogas do Comando Vermelho (CV) na Região Sudeste do País, foi um dos alvos da Operação Pontual, organizada entre o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio do Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado (GAECO/MPRJ), e a Polícia Federal.

'Rabicó' é uma das princpais lideranças do 'CV' em liberdade | Foto: Divulgação/Disque-Denúncia

Os responsáveis pela operação cumpriram, mandado de prisão preventiva e de busca e apreensão na residência de Luan Lourenço Laube, acusado de ser um dos principais homens de confiança de Rabicó no tráfico de drogas e homicídios nas regiões do Salgueiro e do Jardim Catarina, em SG. Luan foi denunciado à Justiça pelo MPRJ por crime de organização criminosa armada. O mandado foi expedido pelo Juízo da 2ª Vara Criminal Especializada em Organização Criminosa, e cumprido na casa do alvo, no bairro da Gamboa, região portuária, no Centro do Rio de Janeiro.



Rabicó - Antônio HIlário também foi denunciado à Justiça nesse mesmo processo, de número 0027047-34.2020.8.19.0004 e era o outro alvo da operação. Como ele não foi localizado, as informações sobre ele foram mantidas em sigilo, para não atrapalhar as fases posteriores da investigação.

Luan - De acordo com o GAECO/MPRJ, o denunciado Luan transportava traficantes, armas e drogas entre diversas comunidades dominadas pelo CV, uma das principais facções do Rio. Ainda segundo as investigações, as atividades dos traficantes incluem o roubo de cargas, assassinatos e extorsão de moradores e comerciantes locais.



Taxa de Segurança - A denúncia também destaca que essa mesma organização criminosa estaria negociando armamentos e munições de diversos calibres com um fornecedor de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná. Ainda segundo o GAECO/MPRJ, a atividade desta organização criminosa vai além do tráfico de drogas. Moradores e comerciantes da Comunidade do Laranjal, em São Gonçalo, são obrigados a pagar "taxa de segurança", que varia entre R$ 50 e R$ 300.

Rabicó - Os setores de Inteligência da Polícia Civil do Estado do Rio e da PF tem amplas informações sobre Rabicó, que é oriundo do Complexo de São Carlos e que ao longo da década de 90, se transformou em um dos principais traficantes do CV, por causa de sua atuação no tráfico de drogas e no roubo de cargas no Complexo do Salgueiro.

Ele foi preso em março de 2008, em Mamanguape, a 30 quilômetros de João Pessoa, na Paraíba, onde se apresentava como empresário. Rabicó morava numa casa colonial com piscina com um Vectra e um Doblô do ano na garagem.

Ele tinha uma empresa de reciclagem de lixo e uma oficina mecânica. Antônio Hilário, que era casado, foi preso quando levava as duas filhas, de 7 e 9 anos, para a escola. Colocado em liberdade condicional em 2019, em regime semi-aberto, se transformou em foragido da justiça porque não voltou ao sistema carcerário para dar continuide ao cumrpimento da pena, onde teria que dormir na cadeia.





Campanhas políticas - As informações sobre Rabicó, nos dossiês da polícia, dão conta de que ele, nas eleições municipais de 2020 e presidenciais, de 2022, coordenou, pessoalmente negociações para permitir no Salgueiro e Jardim Catarina, acessos apenas de candidatos com propostas de trabalho em pro dos moradores nessas comunidades. Para tal prática, os beneficiados pagariam 'pedágios' para garantir as campanhas exclusivas.



