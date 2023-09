Ex-BBB Diego Alemão é solto após pagar fiança

Questionado sobre o motivo de estar com uma arma, ele justificou os perigos de andar no Rio de Janeiro - Foto: Reprodução/internet

Questionado sobre o motivo de estar com uma arma, ele justificou os perigos de andar no Rio de Janeiro - Foto: Reprodução/internet

O ex-BBB Diego Alemão, de 42 anos, campeão da 7ª edição do reality, deixou a delegacia em Copacabana, na manhã desta terça-feira. Ele foi preso por porte ilegal de arma de fogo na madrugada desta terça-feira (26), no Leblon, na Zona Sul do Rio. Diego Bissolotti Gasques foi detido por agentes do 23º BPM (Leblon).

Ao deixar a delegacia, Alemão ofendeu a imprensa que o aguardava. Ele ainda disse os profissionais deveriam estar atrás de Bruno de Lucas.

"Fala aí, urubuzada! [...] Por que vocês tão um bando de urubu aqui? Por que vocês não tão na frente da casa do De Luca (Bruno), que deixou a por** do meu melhor amigo (Kayky Brito) com a cabeça no chão?".



Questionado sobre o motivo de estar com uma arma, ele justificou os perigos de andar no Rio de Janeiro. "Venha para o Rio de Janeiro, Cidade Maravilhosa, sem risco nenhum. Eu tenho uma arma não municiada que estava debaixo do carro, que eu já tenho há muitos anos registrada, está tudo bonitinho”, disse.

Diego foi solto após pagar fiança de R$ 4 mil.