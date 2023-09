Corpo é encontrado dentro de carro carbonizado em Monjolos

PMs foram ao local e constataram que um homem havia sido carbonizado junto com o veículo. - Foto: Divulgação

O corpo de um homem foi encontrado carbonizado, dentro de um carro, na Estrada do Rio Frio, em Monjolos, São Gonçalo. O caso aconteceu na tarde desta segunda-feira (25).

De acordo com informações iniciais, um carro estava pegando fogo no local, quando, por volta de 14h, populares acionaram a polícia. PMs foram ao local e constataram que um homem havia sido carbonizado junto com o veículo.

Agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo, foram acionados e realizaram perícia inicial. A placa de um veículo foi encontrada próximo ao carro em chamas e será analisada pela polícia.



Os restos mortais foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó, em São Gonçalo, de onde será liberado para sepultamento após identificação.