Torcedor do São Paulo morre após partida contra o Flamengo

Um homem de 32 anos morreu após uma festa de torcedores do São Paulo no arredores do estádio do Morumbi, na capital paulista, após a final da Copa do Brasil contra o Flamengo, no último domingo (24/09). A comemoração terminou em confusão entre a torcida e agentes da Polícia Militar que estavam no local.

Segundo a Polícia, o torcedor, identificado como Rafael Garcia, foi encontrado com ferimentos na nuca e escoriações por todo o corpo em um local próximo ao confronto entre policiais e os tricolores. Ele chegou a ser socorrido para receber atendimento no Pronto Socorro Campo Limpo, mas ele acabou não resistindo aos ferimentos.

Não foi confirmado se a vítima estava junto dos torcedores que estavam em conflito com a polícia, nem qual foi a causa exata de sua morte. A DHPP (Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa) está investigando o caso.



A confusão aconteceu depois que um grupo de torcedores decidiu permanecer no entorno do Morumbi mesmo após o fim da partida para comemorar o título do clube. A Polícia Militar decidiu dispersá-los, o que acabou dando início ao tumulto. Bombas e gás de pimenta foram usados, mas, segundo a polícia, nenhuma arma letal foi disparada.