Dois suspeitos são presos com drogas na RJ-106

Dois homens foram presos com drogas na RJ-106, no último sábado (23), após serem abordados por policiais militares na via. Os acusados estavam em uma moto e até tentaram fugir, mas foram alcançados pelos PMs.

Segundo os agentes do 7ºBPM, eles realizavam um patrulhamento na rodovia para evitar roubo de carga e de veículos, quando avistaram dois suspeitos de casaco em uma motocicleta, aparentemente nervosos com a aproximação da viatura.

Na tentativa de abordagem, os acusados aceleraram a moto e tentaram fugir dos policiais, porém foram alcançados. Após revista pessoal, os agentes encontraram grande quantidade de maconha no casaco de um dos homens.

O suspeito informou que estaria vindo da comunidade da Rocinha e levando a droga para a venda em Maricá. O segundo acusado confirmou a versão do comparsa de que teriam ido buscar os entorpecentes no Rio para vender no município de Maricá.

Com isso, os agentes conduziram os dois homens e o material apreendido até a 75ª DP (Rio do Ouro). Ambos ficaram presos à disposição da Justiça pela acusação de tráfico de entorpecentes.