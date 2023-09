Mulher mata marido esfaqueado após briga, em SG

Um homem identificado como Ezequiel Campos Camilo, de 54 anos, foi esfaqueado e morto pela esposa no final da tarde da última sexta-feira (22), no Colubandê, em São Gonçalo.

De acordo com a Polícia Militar (PM), agentes do 7° BPM foram acionados para uma ocorrência de homicídio, segundo a unidade, os agentes registraram a morte de um homem, com ferimentos provocados por uma arma branca.

Segundo testemunhas, o homem foi levado para o Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), em São Gonçalo. De acordo com a Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo e Itaboraí, foi acionada e realizou a perícia no local.