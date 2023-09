Polícia prende falso policial acusado de extorquir vítima em Niterói

Policiais civis da 76ª DP (Niterói) prenderam, nesta quinta-feira (21/09), um homem que se passou por policial e extorquiu uma vítima por suposto ato obsceno. Ele foi capturado em Itaipu, em Niterói, após monitoramento do Setor de Inteligência da unidade.



O caso ocorreu em março deste ano. As investigações demonstraram que o criminoso observou todos os passos da vítima, um rapaz de 18 anos, através do espelho de um banheiro de um shopping center. Em seguida, ele perseguiu o jovem até um terminal rodoviário e o indagou sobre a possibilidade de gostar de se relacionar com homens.

Logo após isso, e tendo a vítima dito que sim, o criminoso apresentou-se como policial civil lotado na 76ª DP e alegou ter visto a vítima praticado ato obsceno no interior do banheiro. Caso o rapaz não lhe pagasse R$ 600, ficaria preso por cerca de um mês. Diante da negativa da vítima por não dispor da quantia em dinheiro e, nem mesmo ter o equivalente na conta, o autor determinou que fossem até uma loja de varejo do shopping, para que a vítima abrisse um crediário em seu nome e comprasse um aparelho celular. Ambos entraram na loja, onde o suposto policial disse ser tio da vítima, que adquiriu via crediário um dispositivo de R$ 899.



Ao longo da investigação, apurou-se que o telefone celular estava na posse da companheira do criminoso e, por este fato, ela foi presa em flagrante pelo delito de receptação, em abril. O preso possui anotações criminais pelos delitos de extorsão, estupro e uso de documento falso, sendo egresso do sistema prisional.