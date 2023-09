Homem é preso após agredir e ameaçar incendiar companheira

Um homem acusado de agredir sua ex-companheira foi preso na tarde da última quarta-feira (20/09) em Bambuí, bairro de Maricá. Ele teria ameaçado a mulher de morte, afirmando que iria tentar incendiá-la, antes de ser capturado.

De acordo com relatos, o homem já tinha um histórico de espancar a vítima. Ela teria sido vítima de episódios violentos similares ao longo do relacionamento com ele. Recentemente, ela pediu para dar um fim à relação. Alguns dias após a separação, ele retornou a residência onde ela vive, alterado e ameaçando-a mais uma vez, segundo a vítima.

Leia também:

➢ Menino de 9 anos desaparece após sair da escola em Maricá

➢ Pai acusado abusar sexualmente do filho é preso

Depois que o suspeito a agrediu e disse que iria atear fogo nela, a mulher saiu de casa e procurou um módulo da Guarda Municipal. Os agentes foram até a casa e capturaram o acusado, que foi preso e levado à unidade que registrou a ocorrência, a 82ª DP (Maricá).