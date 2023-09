PM apreende uma tonelada de cabos de cobre em operação no Rio

Policiais militares do 3º BPM (Méier) encontraram cerca de uma tonelada de cabos de cobre de uma empresa de telefonia durante uma operação no Morro do Urubu, em Pilares, na Zona Norte do Rio, nesta quarta-feira (20).

Na ação, que teve início nas primeiras horas da manhã, o material foi encontrado dentro de um ferro-velho. Um funcionário da empresa de telefonia esteve no local e confirmou que os cabos pertencem à mesma.

A ocorrência foi registrada na 24ª DP (Piedade), que realizou uma perícia no local e investiga a autoria do furto.



De acordo com a Polícia Militar, os policiais militares foram aos Morros do Urubu e Engenho da Rainha, com o objetivo de apreender armas e drogas, remover barricadas e coibir a criminalidade na região.

Os batalhões de Olaria e Ilha do Governador deram apoio à ação.