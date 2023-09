Dupla acusada de roubar cigarros no Largo da Batalha é presa

Dois homens acusados de roubar uma carga de cigarros no Largo da Batalha, em Niterói, foram presos na manhã desta terça-feira (19/09), já na região gonçalense do bairro Tenente Jardim. Um veículo clonado e caixas de cigarro foram encontrados com eles.

Segundo informações da Polícia Militar, agentes da Operação Segurança Presente de Niterói receberam um alerta de que ocupantes de um carro da marca Renault roubaram a carga de cigarros que um automóvel da Souza Cruz carregava pela região do Atalaia, no Largo da Batalha.

Leia também:

➢ Rio tem 2.500 vagas de emprego, estágio e jovem aprendiz

➢ Chileno é esfaqueado durante assalto no Centro de Niterói

Com informações a respeito do veículo suspeito, a equipe iniciou buscas na região e o encontrou na Travessa São José, quando já estava sendo abordado por militares do DPO de Engenhoca. Um dos homens que estava no carro conseguiu escapar para uma zona de mata, mas outros dois homens que estavam no carro foram detidos pelos agentes.



Um dos suspeitos, de 29 anos, já tinha cinco anotações criminais em seu histórico, por roubo, roubo majorado, tráfico de drogas e associação para o tráfico. Já o outro, de 18 anos, não tinha anotações. Ambos foram levados para a 73º DP (Neves), para onde também foram as oito caixas de cigarros recuperadas. Na unidade, também foi contatado que o carro que usavam era clonado.