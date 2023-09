Pai acusado de abusar e engravidar a filha é preso em Niterói

Acusado foi conduzido à delegacia por agentes do Segurança Presente - Foto: Divulgação

Acusado foi conduzido à delegacia por agentes do Segurança Presente - Foto: Divulgação

Um pai foi preso, nesse domingo (17), no bairro de Icaraí, em Niterói, acusado de abusar e engravidar a própria filha adolescente. O estupro teria acontecido quando a menina tinha apenas 14 anos.

De acordo com a Polícia Civil, o homem de 37 anos foi preso na Avenida Almirante Ary Parreiras por agentes da Operação Segurança Presente. A esposa do acusado e a vítima do abuso fizeram um registro de ocorrência após o nascimento da criança, que possui deficiência.

Leia também:

Acusada de envolvimento na morte da filha é transferida para o sistema prisional



Advogada de MC Poze morre após lipoaspiração

O suspeito foi levado para a 76ªDP (Niterói) e, segundo a polícia, o caso está sendo investigado.