Acusada de envolvimento na morte da filha é transferida para o sistema prisional

Acusada de envolvimento na morte da própria filha, uma bebê de dois anos, a mulher, que está grávida e foi presa no último domingo (17), foi transferida para o sistema prisional, na manhã desta segunda-feira. A confeiteira vai passar pela audiência de custódia, em Benfica, na Zona Norte do Rio.



A jovem foi presa em cumprimento de mandado de prisão preventiva. Segundo a polícia. com o andamento das investigações, foi possível constatar que a mãe da vítima também cometia agressões contra a menor. Segundo a apuração, a menina era internada com frequência no mesmo hospital e ficou evidenciado que, no dia da morte da criança, a mãe não só tinha conhecimento das agressões do padrasto contra a sua filha, como foi omissa em socorrê-la, o que resultou na sua morte.

Segundo apontam as investigações da Polícia Civil, o homicídio ocorreu no dia 18 de agosto, há um mês, na residência em que a menor vivia com sua mãe e o padrasto.

A polícia começou apurar o caso quando a direção do hospital, para onde a criança foi levada já morta, comunicou o óbito suspeito. No dia seguinte, o padrasto da menina confessou as agressões na criança e foi preso em flagrante. Na ocasião, ele afirmou que a menina dormia quando a mãe chegou em casa do trabalho.