Morre adolescente baleado em Brás de Pina, Zona Norte do Rio

Morreu o adolescente de 17 anos baleado no bairro de Brás de Pina, Zona Norte do Rio, neste domingo (17). Segundo a mãe do jovem, Wesley Barbosa de Carvalho foi ferido quando ajudava o pai a abastecer veículo para trabalharem em feira em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Wesley teria sido baleado por homens em uma moto na localidade conhecida como Buraco da Cidade Alta. Segundo testemunhas, a região vem enfrentando um confronto entre facções rivais.

O jovem foi atingido no tórax, abdômen e na perna direita. A direção do Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, confirmou a morte do jovem, que foi levado até a unidade de saúde pelos próprios familiares.



A mãe do adolescente diz que o filho trabalhava em um lava a lato durante a semana e aos domingos ajudava os pais na feira.