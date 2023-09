Três são presos acusados de furtar farmácia em Maricá são presos

Três suspeitos de furtarem um estabelecimento foram presos na tarde desta quinta-feira (14/09), em Maricá. O grupo, formado por uma mulher e dois homens, teria furtado uma farmácia no Centro da cidade, segundo relato da Polícia, que capturou o trio após o caso.

De acordo com os relatos, o crime foi flagrado pelas câmeras de segurança do estabelecimento. A mulher teria entrado, pego produtos e saído sem pagar. Quando um dos funcionários percebeu o crime e tentou deter a acusada, a mulher começou, segundo o relato, a gritar e a afirmar que o homem estava tentando estuprá-la.

Agentes da Guarda Municipal foram acionados ao local e conversaram com a mulher. Aos oficiais, ela confessou o crime. Os agentes descobriram que ela agia com apoio de dois comparsas, que a esperavam num automóvel, mas fugiram ao ver a Guarda.



Com o apoio do Centro Integrado de Operações e Segurança Pública (CIOSP) e da Polícia Militar, o carro foi localizado em Inoã. Durante uma revista, os agentes encontraram os produtos furtados no interior do veículo. Todos os três foram presos e levados para a 82ªDP (Maricá).