Condenados por morte do filho de Cissa Guimarães se entregam

O pai e o filho condenados pela morte de Rafael Mascarenhas, filho da atriz e apresentadora Cissa Guimarães, se entregaram à Justiça do Rio na noite dhhjna última quarta-feira (13/09). Roberto Bussamra e Rafael Bussamra foram alvo de uma ordem de prisão, emitida no final do mês passado, e tinham um prazo de quinze dias para comparecer ao Tribunal de Justiça do estado (TJ-RJ).

Os dois estiveram na Vara de Execuções Penais e conduzidos, em seguida, para a 5ª DP (Mem de Sá). De lá, ambos já foram encaminhados para uma unidade do sistema prisional para cumprir a pena em regime semiaberto. Eles cumpriam serviços comunitários até então.

Na manhã desta quinta-feira (14/09), Cissa comentou a prisão. "Aliviada porque a justiça foi feita. Só Deus sabe o que eu passei nesses 13 anos com medo de que a impunidade vencesse. Ela não venceu. Essa vitória não é só minha ou da minha família. É de todos nós, da sociedade brasileira, contra a impunidade", afirmou a atriz.

Roberto e Rafael foram condenados em 2015; o primeiro por tentar corromper dois policiais militares no local e o segundo por homicídio culposo. Eles estavam no veículo que atropelou Rafael no Túnel Acústico. O jovem, que tinha 18 anos na época, estava andando de skate na via enquanto o túnel estava fechado para o trânsito de automóveis.