Homem arma assalto contra ex-namorada para ter acesso a mensagens no celular

Pedro (sorrindo , à esquerda) conversa com Igor na passarela momentos antes do crime - Foto: Reprodução

Movido por ciúmes e não aceitando o fim do relacionamento, o vendedor Igor da Cunha Silva teve a ideia de encomendar um assalto, com o objetivo de ter acesso ao celular da ex-namorada. Para isso, combinou o crime com um comparsa, identificado como Pedro Lucas Nascimento.

O assalto foi acordado através de uma conversa entre os dois, numa passarela sobre a Avenida Washington Luís, próximo à Reduc, em Duque de Caxias. Momentos depois, a mulher passou pelo local e foi abordada por Pedro, que levou seu telefone e fugiu.

A dupla, no entanto, foi abordada logo após o assalto por agentes do 15ºBPM (Duque de Caxias) e levada para a 60ª DP (Campos Elíseos), onde o caso foi registrado. Aos policiais, eles confessaram a trama. Ao ser chamada na delegacia para reaver seu celular, a vítima ficou chocada ao reconhecer o ex-namorado nas imagens de câmeras de segurança que registraram toda ação.

No vídeo, Igor e Pedro aparecem no meio da passarela às 15h54 na última quarta-feira (6). Eles conversam sobre o plano e Igor parece passar instruções a Pedro, que chega a rir em alguns momentos. Às 16h os dois se separam. Igor é visto deixando o local pelo lado oposto da passarela, aparentando estar nervoso ao olhar para trás algumas vezes. Às 16h05 Pedro aborda a vítima no acesso à passarela. Em poucos segundos ele rouba o celular da mulher, sai correndo e vai embora na mesma direção por onde Igor havia saído momentos antes.



"A vítima ficou bastante abalada ao descobrir o que havia acontecido. Em 21 anos de polícia nunca tinha visto nada parecido. Como a motivação do crime foi ciúme, já que o ex-namorado queria obter o aparelho com o objetivo de vasculhar mensagens e possíveis relacionamentos da mulher, o crime foi enquadrado na Lei Maria da Penha", afirmou o delegado Flávio Ferreira Rodrigues, titular da 60ª DP (Campos Elíseos).