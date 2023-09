Traficante de drogas é preso pela polícia em Maricá

Um homem foi preso acusado tráfico de drogas e posse de arma de fogo, nesta terça-feira (12), por policiais civis da 82ª DP (Maricá). As diligências foram realizadas no distrito de Itaipuaçu, no mesmo município.

De acordo com as investigações, há indícios de que o suspeito atue na conexão do tráfico de drogas entre as cidades de Muriaé, em Minas Gerais, e Maricá.

Ele será encaminhado para o sistema penitenciário e permanecerá à disposição da Justiça.