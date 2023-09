Capitão da PM tem arma roubada em assalto no Rio

Um capitão da Polícia Militar teve a sua arma roubada após tentar reagir a um assalto no bairro de Laranjeiras, na Zona Sul do Rio, na manhã desta terça-feira (12).

Segundo a PM, uma equipe do 2° BPM (Botafogo) teria sido acionada até Rua São Salvador para verificar uma ocorrência com disparo de arma de fogo. De acordo com o PM que teve a arma roubada, ele foi abordado por um homem em uma moto enquanto estava dentro do carro, e, ao tentar sair do veículo e reagir, teria deixado sua arma cair.

Leia também:

➢ Disque Denúncia pede informações sobre os envolvidos na morte de jovem na Zona Norte do Rio

➢ Baleado no Colubandê segue internado em estado grave

O suspeito teria então aproveitado a situação e fugido com o armamento. O policial sofreu apenas escoriações na abordagem.



Através das redes sociais, moradores relataram que havia um intenso tiroteio na região.